Tom Brady glänzt und heizt Spekulationen an!

SPORT1 22.03.2026 • 15:05 Uhr Tom Brady zeigt beim Flag Football seine Magie. Im Anschluss sorgt ein Beitrag des 48-Jährigen in den sozialen Medien für Aufsehen.

Tom Brady meldet sich spektakulär zurück – zumindest für einen Moment. Mehr als 1000 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel warf der 48-Jährige beim Fanatics Flag Football Classic in Los Angeles gleich bei seinem ersten Snap einen perfekten Touchdown-Pass in die Ecke der Endzone.

Stefon Diggs vollendete, nachdem Brady seinem Gegenspieler auf ungewohnt dynamische Weise ausgewichen war. Wenig später bediente Brady auch noch Rob Gronkowski zur 2-Point-Conversion – 8:0 für die „Founders“.

Im Anschluss an die Partien sorgte Brady dann mit einem Beitrag in den sozialen Medien für Aufsehen. Bei X kommentierte der siebenmalige Super-Bowl-Sieger das Highlight-Video des Touchdown-Passes mit den Worten: „Es bringt dich zum Nachdenken.“

Zweites Brady-Comeback nahezu ausgeschlossen

Augenscheinlich spielte er scherzhaft darauf an, ein zweites Mal aus dem Ruhestand zurückzukommen. Ein tatsächliches Comeback ist aber äußerst unwahrscheinlich, auch weil der ehemalige Quarterback inzwischen Minderheitsbesitzer bei den Las Vegas Raiders ist.

Aus diesem Grund dürfte er nur für die Raiders auflaufen und bräuchte dafür Medienberichten zufolge die Zustimmung der anderen Owner in der NFL.

Nach Bradys Traumstart im Flag Football übernahm Team USA jedoch das Kommando. Die Auswahl um Quarterback Darrell „Housh“ Doucette III dominierte Bradys Team mit 43:16 und ließ auch Joe Burrows „Wildcats“ beim 39:16 keine Chance. Im Finale setzte sich die Nationalmannschaft mit 24:14 erneut gegen die „Wildcats“ durch.

USA setzt Maßstäbe vor Olympia 2028

Doucette ist kein Unbekannter: Er führte die USA zu mehreren WM-Titeln und betonte zuletzt selbstbewusst, dass Flag-Football-Spezialisten ihren Platz verdienen, wenn die Sportart 2028 in Los Angeles olympisch wird. In Los Angeles unterstrich sein Team diese Ansprüche eindrucksvoll – mit Tempo, Präzision und perfektem Timing.

Eigentlich sollte das Event im saudi-arabischen Riad stattfinden, wurde wegen des Iran-Kriegs jedoch nach Los Angeles verlegt. Drei Teams traten am Samstag im 5-gegen-5-Format an: zwei Auswahlen mit aktuellen und ehemaligen NFL-Stars sowie die US-Nationalmannschaft im Flag Football.

Brady zeigte trotz der Niederlagen weitere Highlights, darunter einen Trickspielzug in Anlehnung an die „Philly Special“-Variante, bei dem er einen TD-Pass auf Jalen Hurts warf. Doch fehlende Abstimmung und zahlreiche Strafen bremsten die NFL-Stars, die nur wenige gemeinsame Trainingseinheiten absolviert hatten, aus.