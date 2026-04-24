NFL-Draft: Raiders wählen Quarterback Mendoza an Nummer eins

SID 24.04.2026 • 05:32 Uhr Keine Überraschung: Fernando Mendoza ist der First-Overall-Pick aus dem Jahr 2026. Der Spielmacher der Indiana Hoosiers soll Las Vegas aus dem Tief führen.

Die Las Vegas Raiders haben Quarterback Fernando Mendoza mit dem ersten Pick des diesjährigen NFL-Drafts ausgewählt. Der 22-Jährige soll dem Traditionsklub neuen Schwung verleihen, nachdem die Raiders in den vergangenen vier Spielzeiten die Play-offs verpasst hatten.

Die 91. Ausgabe der Talentevergabe fand am Donnerstag im Acrisure Stadium der Pittsburgh Steelers statt. Mendoza, ein kubanisch-amerikanischer Spielmacher, war nach einer herausragenden College-Saison als Top-Pick erwartet worden. Er führte die Indiana Hoosiers in einer makellosen Spielzeit zum ersten nationalen Titel der Universitätsgeschichte und wurde mit der Heisman Trophy als bester College-Footballer ausgezeichnet.

In der abgelaufenen Saison brachte Mendoza 273 von 379 Pässen für 3535 Yards und 41 Touchdowns an, bei nur sechs Interceptions. Zudem erlief er bei 90 Läufen 276 Yards und sieben weitere Touchdowns.

NFL: Anstellen hinter Cousins?

„Ich freue mich einfach darauf, mit der Arbeit zu beginnen, es auf der nächsten Ebene zu beweisen“, sagte ein strahlender Mendoza mit einer Raiders-Kappe auf dem Kopf bei ESPN. „College war fantastisch. Ich bin so gesegnet, diese Karriere gehabt zu haben. Aber jetzt trete ich in ein großartiges Spiel ein, die NFL. Ich freue mich darauf, es mir jeden einzelnen Tag zu beweisen und zu verdienen.“

Mendoza verfolgte den Draft nicht vor Ort, sondern mit Familie und Freunden in Miami, da die Reise für seine an Multipler Sklerose erkrankte Mutter Elsa schwierig gewesen wäre. Ob und wie schnell er in Las Vegas eine Starterrolle übernimmt, ist offen.