NFL-Draft: Titelfavorit sorgt für große Überraschung

David Funk 24.04.2026 • 07:22 Uhr Der Favorit bei den Buchmachern für den Super Bowl 2027 sorgt im NFL-Draft für eine Überraschung. Derweil herrscht Love-Hype in Arizona und die Chiefs holen sich per Up-Trade talentierten Ersatz.

In der Nacht zu Freitag war es wieder so weit: Mit der ersten Runde des NFL-Drafts stand das größte NFL-Event der Offseason auf dem Programm.

Im Acrisure Stadium der Pittsburgh Steelers wurde die 91. Talentevergabe vor 320.000 Fans abgehalten. Neben viel Show und amerikanischem Business lohnt sich vor allem der Blick auf das sportliche Geschehen. Dort überraschte der Titelfavorit 2027.

NFL-Draft: Rams überraschen mit Quarterback

Wie erwartet wurde zunächst allerdings Fernando Mendoza, Indiana-Quarterback, von den Raiders als First-Overall-Pick ausgewählt. Er soll der Franchise aus der Glücksspielstadt neuen Schwung verleihen, nachdem die Raiders in den vergangenen vier Spielzeiten die Playoffs verpasst hatten.

Danach wurde es aber umso spannender. Für den womöglich größten Schocker sorgten die Los Angeles Rams. Das mit Superstars gespickte Team, das vor der neuen Saison als großer Mitfavorit auf den Super Bowl gilt, entschied sich, mit Ty Simpson an 13. Stelle völlig überraschend einen Quarterback zu wählen.

Hintergrund: Stamm-QB und amtierender MVP Matthew Stafford ist 38 Jahre alt, sodass Simpson nun in seinem Schatten aufgebaut werden könnte. Dennoch überraschend, da der Quarterback von Alabama von vielen Experten eigentlich keinen Erstrundenstempel erhalten hatte und mehrere Analysten den Rams nach vielen teuren Investitionen einen weiteren Playmaker prognostizierten.

NFL: Love-Hype in Arizona und Chiefs-Trade

Die zweite große Überraschung des Tages war bereits früh am Abend gefallen. Runningback Jeremiyah Love wurde zwar von vielen Analysten eine hohe Stelle für einen Spieler seiner Position nachgesagt, doch dass der 20-Jährige bereits an dritter Stelle von den Arizona Cardinals gewählt wurde, war nicht erwartet worden. Auch, weil die Cardinals mit Tyler Allgeier, Trey Benson und James Conner eigentlich einen soliden Running-Back-Room haben.

Zudem sorgten die Kansas City Chiefs, die Erfolgs-Franchise um die Superstars Patrick Mahomes und Travis Kelce, für einen erwähnenswerten Trade: Sie gaben ihren Pick an neunter Stelle sowie einen Dritt- und Fünfrundenpick ab, um an sechster Position Cornerback Mansoor Delane zu wählen. Damit füllten die Chiefs nach dem Abgang von Trent McDuffie die Lücke in der Secondary mit einem vielversprechenden Talent.

Aus deutscher Sicht gab es, wie erwartet, wenig zu berichten. Die Talente um Tight End Marlin Klein (Michigan) und den O-Linern Paul Rubelt (Central Florida) und Mark Petry (Syracuse) könnten erst in späteren Runden zum Thema für die Teams werden.

Die Top-Picks im NFL Draft 2026: