NFL: Neuer Job für Trainer-Legende

SPORT1 21.04.2026 • 19:56 Uhr Nach 19 Jahren endete die Ära von Erfolgstrainer Mike Tomlin in Pittsburgh. Nun hat der 54-Jährige offenbar einen neuen Job.

Anfang des Jahres legte Mike Tomlin sein Amt bei den Pittsburgh Steelers nieder. Jetzt ist offenbar klar, wie es für die Trainer-Legende weitergeht: Übereinstimmenden Berichten zufolge wird der 54-Jährige künftig als TV-Analyst in der NBC-Sendung „Football Night in America“ zu sehen sein.

Tomlin war im Januar nach 19 Spielzeiten in Pittsburgh zurückgetreten. Seine Gesamtbilanz fällt mit 193–114–2 und 13 Playoff-Teilnahmen positiv aus. Er führte die Steelers zu einem Super-Bowl-Sieg und einem weiteren Endspiel – doch in den vergangenen Jahren blieb der große Wurf aus.

NFL: Tomlin folgt einem bekannten Vorbild

Mit seinem neuen Job folgt Tomlin einem bekannten Vorbild. Bereits sein Steelers-Vorgänger Bill Cowher wechselte nach seinem Rücktritt 2007 ins TV und wurde CBS-Analyst.

Bei NBC trifft Tomlin auf ein neu formiertes Team. Der Sender baut seine Pregame-Show um, nachdem der frühere Football-Profi Tony Dungy nach 17 Jahren nicht weiterbeschäftigt wird.