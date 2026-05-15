Fix! NFL-Kracher zum Saisonstart

SID 15.05.2026 • 07:08 Uhr Champion Seattle Seahawks hat im ersten Spiel der NFL-Saison gleich eine schwere Aufgabe vor der Brust. Ein Deutscher könnte im Heimspiel debütieren.

Revanche zum Auftakt: Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks eröffnet die neue Saison der NFL mit einem Topspiel. Seattle trifft am 9. September (2.20 Uhr MESZ) im ersten Duell der neuen Spielzeit auf den sechsmaligen Champion New England Patriots und hat damit in der Neuauflage des Endspiels aus dem Februar gleich zu Beginn ein Schwergewicht vor der Brust.

Beim Duell um den Titel hatte Seattle mit 29:13 dominiert. Zum ersten Mal seit 2016 bildet die Final-Revanche das Eröffnungsspiel, damals waren die Denver Broncos auf die Carolina Panthers getroffen.

NFL kommt zurück nach München

Den Großteil des Spielplans veröffentlichte die Liga am Donnerstagabend (Ortszeit), zuvor waren schon einige Details bekannt geworden. Wie etwa, dass die Patriots der Gegner der Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown beim diesjährigen Gastspiel in Deutschland sein werden.

Die Partie in München, wo schon im Herbst 2022 das erste „German Game“ überhaupt ausgetragen worden war, findet am 15. November (15.30 Uhr) statt. Schon einen Tag nach dem Eröffnungsspiel spielen zudem die Los Angeles Rams gegen die San Francisco 49ers erstmals ein Saisonspiel in Australien.