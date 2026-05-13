NFL-Spiel in München: Gegner für St. Brown und Co. fix!

Moritz Pleßmann 13.05.2026 • 15:30 Uhr Die NFL gibt die endgültige Paarung für das Spiel in München bekannt. Die Detroit Lions treffen auf den Verlierer des Super Bowl.

Der Gegner für die Detroit Lions beim diesjährigen NFL-Spiel in München steht nun fest. Wie die NFL am Mittwoch mitteilte, trifft das Team von Wide Receiver Amon-Ra St. Brown auf die New England Patriots.

Die Lions waren schon vor längerer Zeit als erstes Team bekanntgegeben worden, nun folgte also ihr Gegner. Auch das Datum der Partie ist fix: Das Spektakel findet am 15. November (Woche 10 der regulären Saison) in der Münchener Allianz Arena statt. Kick-Off ist um 15:30.

Die Patriots um Star-Quarterback Drake Maye spielten in der letzten Saison bärenstark und wurden erst im Super Bowl von den Seattle Seahawks gestoppt. Das letzte Duell der beiden Mannschaften entschieden die Patriots im Oktober 2022 klar mit 29:0 für sich.

NFL will internationalen Markt stärken

Das Spiel in München ist in der kommenden Saison eine von insgesamt neun internationalen Partien der NFL, die so ihre globale Aufmerksamkeit weiter steigern will. Auf vier Kontinenten, in sieben Ländern und acht Stadien finden die Spiele statt. Neben München wird unter anderem in den Weltmetropolen Melbourne, Rio de Janeiro, London, Paris, Madrid und Mexiko-Stadt gespielt.

„Deutschland ist ein wichtiger Markt für die globalen Wachstumsambitionen der Liga, mit fast 20 Millionen Fans hat Deutschland die größte Fangemeinde in Europa“, sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL im deutschsprachigen Raum: „Die Patriots haben eine starke Fanbase in Deutschland und treffen mit den Detroit Lions auf ein Team, das einen der besten deutschen Spieler, Amon-Ra St. Brown, nach Deutschland bringt.“

NFL: Auch 2028 wird in München gespielt

„Seitdem beim ersten NFL-Gastspiel in München das gesamte Stadion gemeinsam ,Country Roads‘ gesungen hat, fühlen sich American Football-Fans aus aller Welt hier zuhause. Der FC Bayern freut sich auf die Neuauflage, wir wollen wieder ausgezeichnete Gastgeber sein und allen Besucherinnen und Besuchern ein außergewöhnliches Erlebnis bieten, an das sie sich zuhause auch noch lange über das Spiel hinaus erinnern werden“, wird Rouven Kasper, Vorstand Marketing & Vertrieb des FC Bayern, auf der Vereinswebsite zitiert.

Insgesamt ist es die sechste Auflage in Deutschland. München war bereits bei der Premiere 2022 und 2024 Gastgeber. Auch 2028 soll dank einer mehrjährigen Vereinbarung im Stadion des FC Bayern München gespielt werden.