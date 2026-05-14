Was das NFL-Spiel in München aussagt

SID 14.05.2026 • 05:32 Uhr Ex-Profi Markus Kuhn blickt dem NFL-Duell zwischen New England und Detroit in München voller Erwartungen entgegen.

Der ehemalige NFL-Profi Markus Kuhn erwartet seinen Ex-Klub New England Patriots beim Deutschland-Gastspiel im November noch stärker als in der Vorsaison.

„Sie sind ein sehr gutes Team und werden, glaube ich, auch dieses Jahr wieder Chancen haben, in die Playoffs zu kommen oder vielleicht sogar wieder im Super Bowl zu stehen“, sagte der TV-Experte bei RTL/ntv und betonte: „Dass ein Team, das gerade noch im Super Bowl stand, nach Deutschland kommt, zeigt auch, wie wichtig der NFL ein gutes Spiel in Deutschland ist.“

Patriots-Duell in München elektrisiert

Die Patriots treffen am 15. November in München auf die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown. „Dass jemand, der Deutsch spricht, dann auch in Deutschland spielen darf, ist natürlich der Wahnsinn“, sagte Kuhn.

„Er hat seine Jugend jeden Sommer in Deutschland verbracht, daher ist es für ihn wie ein Heimspiel. In München vor heimischer Kulisse zu spielen, ist einfach der absolute Wahnsinn.“

Überhaupt blickt Kuhn (40) dem Duell voller Erwartungen entgegen. „Auf die Patriots kann man sich ganz klar freuen“, sagte er: „Das gilt nicht nur für alle deutschen Patriots-Fans, von denen es ja wirklich sehr, sehr viele gibt.“

Hochmotivierte Patriots treffen Lions

Im Super Bowl gegen die Seattle Seahawks (13:29) habe New England im Februar „ein bisschen auf die Mütze bekommen. Aber ich bin mir sicher, dass sie deswegen hochmotiviert in die Saison starten und so auch nach München kommen werden“, sagte Kuhn.