Nächster Skandal: NFL-Profi wegen Raserei festgenommen

Als Spätfolge eines Autounfalls nach Geschwindigkeitsüberschreitung sitzt Rashee Rice von den Kansas City Chiefs im Gefängnis, nun steckt in Nolan Smith Jr. ein weiterer NFL-Profi wegen Rasens in Schwierigkeiten.
Raserei! NFL-Profi festgenommen
Wie erst jetzt bekannt wurde, blitzte die Polizei den Linebacker der Philadelphia Eagles am vergangenen Freitag in einer 70-Meilen-Zone mit 135 Meilen, der Footballer war also in seinem Wagen mit fast 220 km/h unterwegs.
Smith Jr. wurde in Georgia festgenommen, das Twiggs County Sheriff’s Office bestätigte den Vorfall ESPN. Der Spieler wurde demnach gegen Kaution freigelassen, muss aber vor Gericht erscheinen. Der 25-Jährige spielt seit 2023 für die Eagles und gewann mit der Franchise 2025 den Super Bowl.
Smith Jr. festgenommen, Rice in Haft
Rice hatte in dieser Woche nach einem Verstoß gegen die Bewährungsauflagen eine Haftstrafe antreten müssen. Der Wide Receiver wurde positiv auf Cannabis getestet und muss deshalb 30 Tage hinter Gittern bleiben.
Der 26-Jährige hatte im März 2024 auf einem Highway in Dallas einen Massenunfall verursacht, er war fast 200 km/h schnell. Mehrere Personen wurden verletzt, Rice beging Fahrerflucht und erhielt Bewährung. Mit dem Drogenkonsum verstieß er nun dagegen.
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