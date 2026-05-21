Nächster Skandal: NFL-Profi wegen Raserei festgenommen

SID 21.05.2026 • 09:47 Uhr Nächste Negativ-Schlagzeile aus der NFL: Erneut wird ein Spieler wegen Rasens festgenommen.

Als Spätfolge eines Autounfalls nach Geschwindigkeitsüberschreitung sitzt Rashee Rice von den Kansas City Chiefs im Gefängnis, nun steckt in Nolan Smith Jr. ein weiterer NFL-Profi wegen Rasens in Schwierigkeiten.

Wie erst jetzt bekannt wurde, blitzte die Polizei den Linebacker der Philadelphia Eagles am vergangenen Freitag in einer 70-Meilen-Zone mit 135 Meilen, der Footballer war also in seinem Wagen mit fast 220 km/h unterwegs.

Smith Jr. wurde in Georgia festgenommen, das Twiggs County Sheriff’s Office bestätigte den Vorfall ESPN. Der Spieler wurde demnach gegen Kaution freigelassen, muss aber vor Gericht erscheinen. Der 25-Jährige spielt seit 2023 für die Eagles und gewann mit der Franchise 2025 den Super Bowl.

Smith Jr. festgenommen, Rice in Haft

Rice hatte in dieser Woche nach einem Verstoß gegen die Bewährungsauflagen eine Haftstrafe antreten müssen. Der Wide Receiver wurde positiv auf Cannabis getestet und muss deshalb 30 Tage hinter Gittern bleiben.