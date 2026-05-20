Weitere NFL-Top-Spiele in Deutschland?

SID 20.05.2026 • 12:58 Uhr Fans im Ausland dürfen sich künftig über mehr Spiele freuen - die Klubs der NFL werden auf die Ansetzung keinen Einfluss mehr haben.

Die NFL treibt ihre Internationalisierungsstrategie weiter kräftig voran. Wie im Rahmen des Spring League Meetings der National Football League bekannt wurde, wird die Zahl der Partien außerhalb der USA ab 2027 auf zehn angehoben. Gleichzeitig wird das Mitspracherecht der Franchises für die Terminierung eingeschränkt. Darauf einigten sich die Besitzer der Teams.

Hatte jeder Klub zuvor noch das Recht, zwei ausgewählte Heimspiele vor einer Verlegung in das Ausland zu schützen, ist dies nun aufgehoben. Grund dafür sei die bessere Planbarkeit der Partien.

Einige Top-Spiele könnten so im Ausland stattfinden – auch in Deutschland, wo sich die NFL mit den Auftritten in Berlin, Frankfurt und München eine Fanbasis erarbeitet hat.

NFL plant Erweiterung der internationalen Märkte

Es sei das „Ziel, in die Märkte zurückzukehren, in denen wir gerade Fuß fassen“, sagte Peter O’Reilly, stellvertretender Geschäftsführer des Klubbereichs. Gleichzeitig gebe es aber auch „Regionen auf der Welt, die wir für die kommenden Jahre im Blick haben – vielleicht nicht schon 2027, aber danach. Asien wäre ein Beispiel dafür.“

Insgesamt finden im Jahr 2026 neun Spiele auf vier verschiedenen Kontinenten statt, bereits das ist ein Rekord. Zuvor hatte die NFL das Maximum noch bei acht internationalen Duellen pro Saison gehalten. Erstmals wird auch in Frankreich und Australien gespielt, auch München hat 2026 erneut den Zuschlag als Gastgeber erhalten.