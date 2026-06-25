Raubüberfall und Entführung? NFL-Profi Arnold verhaftet

SID 25.06.2026 • 10:48 Uhr Terrion Arnold ist verhaftet worden. Dem Teamkollegen des Deutsch-Amerikaners Amon-Ra St. Brown droht nun eine lebenslängliche Haftstrafe.

Wegen der mutmaßlichen Beteiligung an einem Raubüberfall mit Entführung ist Footballprofi Terrion Arnold verhaftet worden. Dem NFL-Cornerback, bei den Detroit Lions Teamkollege des Deutsch-Amerikaners Amon-Ra St. Brown, droht eine lebenslängliche Haftstrafe. Der 23-Jährige bestreitet alle Vorwürfe.

Arnold stellte sich und wurde in der Nacht zu Donnerstag im Orient-Road-Gefängnis im Hillsborough County/Florida in Gewahrsam genommen. Er gilt laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft als Hauptdrahtzieher eines Überfalls am 4. Februar.

Dabei soll er sechs inzwischen ebenfalls festgenommene Mitbeschuldigte koordiniert und angeleitet haben, drei Männer in eine Wohnung zu locken, in der der Übergriff stattfand. Es wurden mehrere Anklagen gegen Arnold erhoben, bis zum Prozess soll er in Untersuchungshaft.

NFL: Arnold wurde beim Draft 2024 ausgewählt

Die Lions sind nach eigenen Angaben über den Vorfall informiert, lehnen jedoch eine Stellungnahme „aus Respekt vor dem laufenden Gerichtsverfahren“ ab. Arnold war beim NFL-Draft 2024 an 24. Stelle von Detroit ausgewählt worden.