"Schwer, in Worte zu fassen": NFL-Star verabschiedet sich emotional

SPORT1 02.06.2026 • 08:17 Uhr Myles Garrett wechselt von den Cleveland Browns zu den Los Angeles Rams. In einem emotionalen Beitrag bedankt er sich für neun Jahre bei seinem Team.

Myles Garrett ist nicht mehr Teil der Cleveland Browns – und hinterlässt direkt emotionale Spuren. Nach dem Mega-Trade zu den Los Angeles Rams am Montag verabschiedete sich der 30-Jährige mit einem emotionalen Statement: „Was ich mit absoluter Ehrlichkeit sagen kann, ist das: Ich habe dieser Stadt alles gegeben, was ich hatte.“

Garrett schrieb weiter, er habe die Farben Clevelands „mit Stolz“ getragen und bereue „keine Sekunde“ bei dieser Franchise: „Neun Jahre. Es ist schwer, in Worte zu fassen, was das wirklich bedeutet, wenn so viel deines Lebens an einem Ort, rund um ein Team und mit einer Gemeinschaft im Rücken geprägt wurde.“

Der NFL-Star machte dazu deutlich, wie sehr ihn die Stadt und die Fans geprägt hätten. „Cleveland hat mich härter gemacht. Ihr habt mich herausgefordert. Ihr habt mir gezeigt, was Durchhaltevermögen, Loyalität und Auftauchen auch in schwierigen Zeiten wirklich bedeuten“, betonte Garrett.

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Garrett: NFL-Rekorde, aber selten Playoff-Bühne

Der First Overall Pick im Draft 2017 lieferte über neun Spielzeiten hinweg ab – oft auch dann, wenn das Team schwächelte. In der vergangenen Saison stellte er mit 23 Sacks einen neuen NFL-Rekord auf und schrieb damit Liga-Geschichte.

Trotz sieben Pro-Bowl-Nominierungen, fünf Auszeichnungen als First-Team-All-Pro und zweier Titel als Defensive Player of the Year blieb der große Teamerfolg in Cleveland rar. Mit den Browns kam Garrett in seiner Zeit nur zu drei Playoff-Spielen, von denen er eines 2020 gewann.

In Los Angeles trifft er nun auf ein Team, das den Super Bowl nur knapp verpasst hat: Die Rams unterlagen im NFC Championship Game den Seattle Seahawks mit 27:31. Cleveland erhält im Gegenzug Jared Verse sowie einen First-Round Pick 2027, einen Second-Round Pick 2028 und einen Third-Round Pick 2029.