NFL: Mega-Trade um Rekord-Superstar

Vincent Wuttke 01.06.2026 • 20:21 Uhr In der NFL wechselt ein Rekord-Superstar. Der Wechsel ist ein großes Beben und dürfte sein Ex-Team in der Vesenkung verschwinden lassen.

Das ist einer der größten Wechsel-Hammer in den vergangenen Jahren in der NFL! Völlig überraschend hat die Liga am späten Montagnachmittag verkündet, dass Myles Garrett von den Cleveland Browns zu den Los Angeles Rams wechselt.

In den vergangenen Saisons hatte kaum ein Spieler so dominiert wie der Defensivmann. Aus gleich mehreren Gründen hat er seinen Platz in den Geschichtsbüchern bereits sicher.

Für viele Experten und Fans macht der Tausch aus Sicht der Browns kaum einen Sinn. Denn Cleveland bekommt nur einen Erstrundenpick 2027 und Edgerusher Jared Verse für seinen mit Abstand besten Akteur.

Browns drafteten Garrett

Der 30-Jährige wurde im Draft 2017 als erster Spieler von den Browns ausgewählt und hielt seinem Team seitdem die Treue. Immer wieder betonte er seine Verbundenheit zur Stadt und der Franchise. In neun Spielzeiten schaffte er, was zuvor nie einem Spieler auf der Position des Defensive Ends gelang.

Der Job des 1,93 Meter großen und 123 Kilogramm schweren Hünen ist es, den gegnerischen Quarterback zu jagen – und Garrett tat dies nahezu in Perfektion.

125,5 Sacks, 23 Spiele mit mehreren Sacks (beides Franchise-Rekord), die zweitmeisten Sacks in den ersten neun Karrieresaisons seit 1982, fünfmal First-Team All-Pro und zweimal NFL Defensive Player of the Year sind nur einige Highlights.

Garrett dominiert die NFL seit Jahren

Doch zuletzt übertraf der Mann sogar noch einmal andere Rekordhalter. Im Saisonfinale Anfang Februar steigerte der Superstar seine Ausbeute auf 23 Sacks in einer Saison und brach damit den seit 2001 bestehenden NFL-Rekord. Michael Strahan (22,5 Sacks) und T.J. Watt (ebenfalls 22,5) sind nun nur noch auf Rang zwei.

Mit den Browns hatte Garrett aber in den vergangenen Jahren trotz überragender Leistungen keinen Erfolg. Garrett war auch während der Spiele immer wieder total frustriert.

Im Februar verkündete er deshalb seine Abschiedsgedanken: „Mein Ziel war es nie, von Cleveland in die Hall of Fame zu kommen, sondern immer, um den Super Bowl zu spielen und ihn zu gewinnen. Mit diesem Ziel vor Augen habe ich darum gebeten, von den Cleveland Browns getradet zu werden.“

Mega-Vertrag war nicht genug

Die Folge war aber kein Wechsel, sondern ein Mega-Vertrag. Die Browns gaben ihm – wohl aus Angst vor dem Verlust – vier Jahre mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von umgerechnet 36,9 Millionen Euro. 113,5 Millionen davon sollen garantiert sein. Einen solchen Kontrakt gab es für einen Nicht-Quarterback zuvor nie.

Nun müssen die Rams diese Summe zahlen, haben aber spätestens jetzt den legitimen Nachfolger für Aaron Donald gefunden und ein Super-Team zusammen.