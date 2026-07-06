NFL: Deutsche Expertin verstärkt Colts-Trainerstab

SPORT1 06.07.2026 • 19:14 Uhr Neue Aufgabe für Nadine Nurasyid. Die deutsche Football-Trainerin rückt in den Trainerstab der Indianapolis Colts auf.

Die deutsche Football-Trainerin Nadine Nurasyid verstärkt zur neuen Saison den Trainerstab der Indianapolis Colts. Das gab die NFL-Franchise am Montag bekannt.

Die gebürtige Münchnerin wurde im Rahmen des renommierten Harriet P. Irsay Fellowship Program ausgewählt. Bei den Colts wird die 40-Jährige mit den Defensive Backs arbeiten.

Nurasyid schrieb Football-Geschichte

Nurasyid schrieb als erste Cheftrainerin eines Profi-Männerteams Geschichte. 2022 coachte sie die Munich Cowboys und wurde als GFL Coach of the Year ausgezeichnet. Von 2021 bis 2023 war sie im Coaching-Staff der deutschen Nationalmannschaft aktiv.

2025 schaffte sie es, als erste nicht-amerikanische Frau überhaupt für das Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship ausgewählt zu werden. Während der Preseason war sie bei den Tampa Bay Buccaneers als Assistant Coach im Einsatz. Zudem begleitet Nurasyid die NFL-Übertragungen als Expertin.

Über Ballett, Kampfsport und Fußball fand sie erst mit 27 Jahren den Weg zum American Football.