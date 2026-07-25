Patrick Mahomes zurück: Chiefs-Megastar erhält Trainingsfreigabe

SID 25.07.2026 • 08:34 Uhr Sieben Monate nach seiner Knie-OP darf der Chiefs-Quarterback wieder voll trainieren.

Football-Superstar Patrick Mahomes hat auf dem Weg zu seinem Comeback das nächste Etappenziel erreicht. Der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs erhielt über sieben Monate nach seiner schweren Knieverletzung die medizinische Freigabe für die vollständige Teilnahme am Training.

Mahomes fühlt sich stärker denn je

„Ich fühle mich stärker als je zuvor“, sagte der dreimalige Super-Bowl-Champion am Freitag (Ortszeit). Mahomes sei „extrem optimistisch“, beim ersten Spiel der regulären Saison im September auflaufen zu können, betonte Headcoach Andy Reid im Vorbereitungscamp des NFL-Teams in Missouri.

Im vergangenen Dezember war Mahomes am linken Knie operiert worden, nachdem er sich das Kreuz- und Außenband gerissen hatte. Der 30-Jährige will nun allen beweisen, „dass ich derselbe Quarterback bin wie vorher – wenn nicht sogar besser.“

Mahomes’ Rekordvertrag bis 2033

Im Juni hatten sich der Spielmacher und die Chiefs auf eine Vertragsverlängerung bis 2033 mit einem NFL-Höchstwert von 504,75 Millionen US-Dollar geeinigt.