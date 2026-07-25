Patrick Mahomes zurück: Chiefs-Megastar erhält Trainingsfreigabe

Football-Superstar Patrick Mahomes hat auf dem Weg zu seinem Comeback das nächste Etappenziel erreicht. Der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs erhielt über sieben Monate nach seiner schweren Knieverletzung die medizinische Freigabe für die vollständige Teilnahme am Training.
NFL-Superstar Mahomes peilt Comeback zum Saisonstart an
Mahomes fühlt sich stärker denn je
„Ich fühle mich stärker als je zuvor“, sagte der dreimalige Super-Bowl-Champion am Freitag (Ortszeit). Mahomes sei „extrem optimistisch“, beim ersten Spiel der regulären Saison im September auflaufen zu können, betonte Headcoach Andy Reid im Vorbereitungscamp des NFL-Teams in Missouri.
Im vergangenen Dezember war Mahomes am linken Knie operiert worden, nachdem er sich das Kreuz- und Außenband gerissen hatte. Der 30-Jährige will nun allen beweisen, „dass ich derselbe Quarterback bin wie vorher – wenn nicht sogar besser.“
Mahomes’ Rekordvertrag bis 2033
Im Juni hatten sich der Spielmacher und die Chiefs auf eine Vertragsverlängerung bis 2033 mit einem NFL-Höchstwert von 504,75 Millionen US-Dollar geeinigt.
Für Mahomes und seine Kollegen beginnt die neue NFL-Saison am 14. September mit einem Heimspiel gegen die Denver Broncos.
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