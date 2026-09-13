OP! NFL-Star fällt wochenlang aus

Myles Garrett fällt einige Wochen aus. Der Star-Pass-Rusher muss am Knie operiert werden. Es ist der nächste Rückschlag für die Los Angeles Rams.

Bitterer Rückschlag für die Los Angeles Rams: Myles Garrett muss sich laut übereinstimmenden Medienberichten einer arthroskopischen Operation am Knie unterziehen und wird auf die Injured Reserve gesetzt. Der Pass-Rusher fehlt damit mindestens in den kommenden vier Spielen.

Garrett hatte beim 7:27 zum Saisonauftakt gegen die San Francisco 49ers in Melbourne einen schwachen Einstand für sein neues Team erlebt.

Myles Garrett muss sich einer Operation am Knie unterziehen Myles Garrett muss sich einer Operation am Knie unterziehen © IMAGO/Newscom World

NFL: Schwacher Saisonstart für Garrett und die Rams

Der 30-Jährige blieb ohne Tackle und hatte nach der Partie eingeräumt, wegen seiner gesundheitlichen Probleme nicht seine gewohnte Leistung gebracht zu haben. Bereits im Training Camp war Garrett wegen Schwellungen am Knie nur eingeschränkt belastbar gewesen.

Für die Rams wiegt der Ausfall besonders schwer, nachdem der Trade für Garrett im Juni die Erwartungen in Los Angeles deutlich angehoben hatte.

Auch Aaron Donald hatte sich anschließend zum Comeback entschlossen. Selbst wenn Donald am Montag gegen die New York Giants zurückkehrt, fehlt Garrett zudem gegen die Denver Broncos, Philadelphia Eagles und Buffalo Bills.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.