NHL: Moritz Seider begeistert bei Detroit Red Wings - wird er Rookie des Jahres?

Vor wenigen Tagen stellte Seider sogar einen Franchise-Rekord auf: Kein Rookie-Verteidiger sammelte in Detroits Geschichte in den ersten neun Spielen einer Saison so viele Assists, selbst dem legendären Nicklas Lidstrom gelangen nur sieben Vorlagen. „Ich war in seinem Alter noch nicht so gut“, lobte der Hall-of-Famer.