Panthers feiern historischen NHL-Sieg

Die Florida Panthers sind mit einem historischen Sieg in das Play-off-Halbfinale der NHL gestartet. Nach dem 2:2 in der regulären Spielzeit erlöste Matthew Tkachuk sein Team in der vierten Overtime und traf nachts um kurz vor zwei Uhr Ortszeit zum 3:2-Endstand bei den Carolina Hurricanes. Für beide Mannschaften war es das längste Play-off-Spiel der jeweiligen Franchise-Historie.

Tkachuk gelang der entscheidende Treffer in der 80. Minute der Verlängerung, 13 Sekunden vor dem Ende der vierten Overtime. Es war die sechstlängste Overtime eines Play-off-Spiels in der NHL. Florida führt in der best-of-seven-Serie nun mit 1:0, das zweite Duell findet in der Nacht zu Sonntag (MEZ) wieder in North Carolina statt.