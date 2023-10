NHL: Draisaitl & Oilers weiter in der Krise - auch Seider verliert

Der Fehlstart geht weiter: Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die nächste Niederlage kassiert.

Durch das 0:3 gegen die New York Rangers verloren die Kanadier ohne den verletzten Ausnahmespieler Connor McDavid ihr viertes Spiel in Serie, in den sieben Partien der Saison gelang bislang nur ein Sieg.