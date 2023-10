NHL: "Zugunglück!" Fassungslosigkeit nach Oilers-Debakel um Draisaitl

In einem anderen Artikel, der das Fiasko in Vancouver analysiert, schreibt das Journal von einem großen, fauligen Ei, das die Rogers Arena in Vancouver zum Stinken gebracht habe. Damit bezog sich die Tageszeitung aus Edmonton auf den Erklärungsversuch von Oilers-Coach Jay Woodcroft direkt nach dem Spiel. „Wir haben heute ein Ei gelegt“, sagte der 47-Jährige und fügte hinzu: „Jeder Einzelne. Nicht gut genug.“

Frust und Entsetzen bei den Fans

Connor McDavid ist ratlos

Immerhin versuchten sich einige Oilers-Fans auch in Optimismus und erinnerten daran, dass noch 81 Spiele in der Regular Season zu spielen seien. Diesen Hoffnungsschimmer bemühte auch McDavid. Zwar wusste der 26-Jährige, der sich in der vergangenen Spielzeit bereits zum fünften Mal in seiner Karriere zum Torschützenkönig der NHL kürte, nicht, „wie ich diesen Saisonstart erklären soll“.