"Wir sind bereit!" NHL-Superstar Draisaitl greift nach Stanley Cup

Es ist wieder soweit für Leon Draisaitl! Der deutsche Eishockey-Star startet mit seinem Team, den Edmonton Oilers, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in seine zehnte NHL-Saison .

„Ich glaube, dass die Menschen seit Jahren bereit dafür sind. Wir als Mannschaft sind genauso bereit. Nur leider ist das nicht immer so einfach, wie man es sich vorstellt“, erklärt er auf SPORT1 -Nachfrage in einer Medienrunde.

„Blöde Strafen!“ Draisaitl will aus Fehlern lernen

In der vergangenen Saison scheiterte Draisaitl mit seinem Team bereits in der zweiten Playoff-Runde am späteren Champion, den Vegas Golden Knights. „Ich denke, dass wir uns in der Serie ein bisschen selbst geschlagen haben“, erinnert er sich nur ungern zurück.