Tod mit 52: Sein Schicksal ist ein weiteres Mahnmal für die NHL

Die NHL trauert um den früheren Meisterspieler Chris Simon - während dessen Familie nun in einem offiziellen Statement die Todesumstände des 52 Jahre alten Kanadiers bekannt gemacht hat.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Chris Simons Tod: Familie geht von CTE aus

„Die Familie ist, weil sie es aus erster Hand erlebt hat, tief überzeugt, dass Simon stark an CTE gelitten hat und dass dies tragischerweise zu seinem Tod geführt hat“, heißt es in dem Statement. Simon habe sich das Leben genommen.

Somit ist bestätigt, dass am Montag zwei prominente Ex-NHL-Spieler durch Suizid verstorben sind: Am Dienstag war der Tod von Konstantin Koltsov, Ex-Lebenspartner von Tennis-Star Aryna Sabalenka bekannt geworden.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge ( http://www.telefonseelsorge.de ). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Ob Simon tatsächlich infolge der Gehirnerkrankung CTE verstorben ist, lässt sich nur durch eine posthume Untersuchung diagnostizieren, ein Einzelfall wäre es allerdings nicht: In den vergangenen Jahren gab es mehrere frühe Tode ehemaliger NHL-Stars, bei denen CTE festgestellt wurde - Wade Belak (35), Derek Boogard (28), Steve Montador (35), Todd Ewen (49), Gino Odjick (52), Bob Probert (45), Rick Rypien (27), Zarley Salapski (49).

Viele von ihnen waren wie Simon als „Enforcer“ bekannt, die Gegenspieler durch körperliche Härte und sich auch öfters in Prügeleien verstrickten, die in der NHL nicht prinzipiell verpönt sind. Die CTE-Schicksale sind ein Grund, warum Spieler wie der junge Matt Rempe von Experten gewarnt werden, dem zwiespältigen Badboy-Kult nachzueifern.

Sperre von 30 Spielen

Simon war dafür berüchtigt, auf dem Eis härter hinzulangen als erlaubt. So sammelte er insgesamt 1.824 Strafminuten und wurde achtmal suspendiert - teils für viele Spiele am Stück.

2007 erhielt er etwa eine massive Ssperre von 30 Spielen , weil er auf einen am Boden liegenden Gegner getreten war. Zuvor im gleichen Jahr hatte er bereits eine 25-Spiele-Sperre erhalten, weil er einem Gegner mit dem Stock ins Gesicht geschlagen hatte. Zwei der längsten acht Sperren gehen auf das Konto von Simon.

Nach seiner Zeit in der NHL spielte er noch für einige Jahre in der Kontinentalen Hockey-Liga in Russland - und beendete seine Karriere im Jahr 2013.