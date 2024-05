NHL: Overtime-Thriller um Draisaitl!

NHL-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers Spiel eins der Conference Finals gewonnen. Der deutsche Nationalspieler steuerte beim 3:2-Sieg bei den Dallas Stars die 1:0-Führung bei - später musste er in einem Overtime-Krimi mächtig zittern.

Im Best-of-seven-Modus liegen die Oilers nun mit 1:0-Führung. Spiel zwei findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt.

Draisaitl hatte die Oilers kurz nach Beginn des zweiten Drittels in Front gebracht. Zach Hyman legte wenig später nach, ehe Tyler Seguin für Dallas verkürzte.

Draisaitl nicht bei der WM

In der zweiten Playoff-Runde hatte Edmonton die Vancouver Canucks aus dem Weg geräumt. Wegen seiner Einsätze in der NHL konnte Draisaitl nicht an der aktuell stattfinden Eishockey-WM mitwirken.