Draisaitls Oilers verlieren auch zweites Finalspiel

Für Leon Draisaitl rückt der Traum vom Stanley Cup in weite Ferne. Der deutsche Eishockey-Star fällt zudem durch eine üble Frust-Aktion negativ auf.

Das war ein Abend zum Vergessen! Für den deutschen Eishockey-Superstar Leon Draisaitl ist der Traum vom Stanley Cup in weite Ferne gerückt - und nicht nur das.

Vor den Heimspielen am Freitag (2 Uhr MEZ) und Sonntag stehen die Oilers somit bereits unter gehörigem Druck.

NHL: Stanley-Cup-Traum der Oilers weit weg

Zwei Tage nach dem 0:3 an gleicher Stelle lag Edmonton nach dem ersten Drittel dank eines Treffers von Mattias Ekholm (12.) zunächst sogar vorne.

Draisaitl leistet sich üblen Ellbogen-Schlag

Historie macht Oilers nur wenig Mut

Seit 2006 haben allein zwei Teams in der Best-of-seven-Serie einen 0:2-Rückstand im Finale aufgeholt - die Pittsburgh Penguins (2009) und Boston Bruins (2011).

Etwas Mut macht allerdings ein Blick in die Historie: Seit 2006 hat die Franchise, die 0:2 in der Serie zurücklag, in neun von zwölf Fällen das dritte Spiel für sich entschieden.