NHL: Der heimliche Held in Draisaitls Hintergrund

Goalie Stuart Skinner, geboren am 1. November 1998 in Edmonton, steht mit den Oilers im Finale um den Stanley Cup (Spiel eins Sonntag ab 2 Uhr im LIVETICKER ). Gegner für das Team um Skinner und den deutschen Superstar Leon Draisaitl sind die Florida Panthers.

„Wenn du mir das vor fünf bis sechs Jahren erzählt hättest, würde ich dir wahrscheinlich sagen, dass du verrückt bist“, sagte der 25 Jahre alte Goalie, nachdem die Edmonton Oilers am Sonntagabend die Dallas Stars in Spiel sechs des Halbfinales besiegt hatten und ins Stanley-Cup-Finale eingezogen waren . Der Kanadier muss sich wie in einem Märchen fühlen.

In die NHL über Umwege

Skinner wurde im NHL Draft 2017, also drei Jahre nach Draisaitl, in der dritten Runde von den Oilers ausgewählt. Bevor er jedoch in die großen Ligen aufsteigen konnte, spielte er vier Saisons in der Western Hockey League sowohl für Lethbridge als auch für Swift Current.