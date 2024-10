Horror-Check! Auftakt für deutschen NFL-Star in Gefahr

Tim Stützle muss in einem Preseason-Spiel der NHL einen heftigen Check gegen den Kopf einstecken. Seine Rückkehr auf das Eis ist ungewiss – droht sogar der Ausfall zum Saisonstart?

Die Vorfreude auf den Start der neuen NHL -Saison wurde für den deutschen Eishockey-Star Tim Stützle abrupt gedämpft. In einem Vorbereitungsspiel gegen die Montreal Canadiens kassierte der 22-Jährige einen regelwidrigen Check gegen den Kopf – und musste das Spiel frühzeitig verletzt verlassen. Sein Verletzungsstatus ist aktuell noch unklar, ein Einsatz zum Saisonstart steht aber definitiv auf der Kippe.

Doch was war passiert: Im Preseason-Spiel gegen die Canadiens führte Stützle den Puck durchs Mitteleis und legte auf die rechte Seite zu einem Mannschaftskollegen ab. Der deutsche Nationalspieler wollte daraufhin sein Tempo nutzen und in die gegnerische Zone sprinten, hatte dabei aber die Rechnung ohne den kanadischen Verteidiger Arber Xhekaj gemacht. Der 23-Jährige, bekannt für seine harte Spielweise, ging nur auf Stützles Körper, obwohl der Puck schon lange weg war und erwischte ihn dabei mit einem heftigen Check am Kopf. Stützle verlor daraufhin seinen Helm, ging zu Boden und rutschte einige Meter scheinbar regungslos über das Eis. Ein Raunen ging durch die Halle. Als Stützle aufstand, sah man gleich, dass er vom harten Check gezeichnet war, auf seiner Nase entstand durch das unfaire Foul seines Gegenspielers ein Cut.