NHL: Red Wings historisch schlecht! Seider glaubt an Besserung

Moritz Seider steckt mit den Detroit Red Wings tief in der Krise. Der Deutsche kennt die Gründe und meint auch zu wissen, wie sein Team die aktuelle Situation meistern kann.

Durch eine 1:5-Niederlage gegen die Montreal Canadiens kassierten die Detroit Red Wings, mit Eishockey-Star Moritz Seider , die bereits achte Pleite in den letzten elf Spielen in der National Hockey League.

In einem Mediencall mit deutschen Medienvertretern, an dem auch SPORT1 teilnahm, erklärt der Deutsche, warum es für die Red Wings im Moment überhaupt nicht nach Wunsch läuft.

NHL: Seider bemängelt fehlende Konstanz

Ein Mitgrund für die schlechte Bilanz von nur 13 Siegen in 33 Spielen sei die fehlende Konstanz im Team des deutschen Nationalspielers. „Wir schaffen es irgendwie nicht gute Leistungen über mehrere Spiele zu bringen“, hielt Seider fest. Tatsächlich gelang es Detroit seit Ende Oktober nicht mehr, drei Erfolge am Stück zu feiern.

Detroit belegt aktuell den vorletzten Platz in der Eastern Conference. Auf die Play-Off-Plätze fehlen dem Team dennoch nur acht Punkte. „Das Gute ist trotzdem, dass alle Teams gerade irgendwie ein wenig am struggeln sind. Und die Tür so trotzdem weiterhin offenbleibt.“