„Noch mal aushelfen“: Draisaitl zur Behandlung in München

Der NHL-Star ist wegen seiner Verletzung in Deutschland und hofft, in den Playoffs noch einmal eingreifen zu können.

Der NHL-Star ist wegen seiner Verletzung in Deutschland und hofft, in den Playoffs noch einmal eingreifen zu können.

Der verletzte Eishockeystar Leon Draisaitl ist nach Deutschland zurückgekehrt. Er sei beim ehemaligen Mannschaftsarzt des FC Bayern, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, in Behandlung, berichtete der NHL-Stürmer nach dem Bundesligaspiel der Münchner gegen Union Berlin (4:0) am Sky-Mikrofon, „ich bin bis Dienstag in München.“

Der 30-Jährige hatte am vergangenen Sonntag eine „Unterkörperverletzung“ erlitten, wie die Edmonton Oilers bekannt gaben. Bis zum Ende der Hauptrunde hat ihn sein Klub zunächst auf die Verletztenliste gesetzt. Draisaitl gab zu: „Es wird mit Sicherheit ein paar Wochen dauern.“ Er spekuliert auf ein Comeback in den Playoffs: „Ich hoffe, dass wir lange genug spielen können, damit ich irgendwann noch mal aushelfen kann.“