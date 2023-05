Deutsche Volleyballerinnen verlieren gegen die Ukraine

Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einer Niederlage in das EM-Jahr gestartet. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen verlor am Samstag im Freundschaftsspiel gegen die Ukraine 2:3 (20:25, 21:25, 25:20, 25:15, 8:15). Neben der sportlichen Standortbestimmung ging es bei der Partie im Berliner Sportforum Hohenschönhausen vor allem um eine Spendenaktion zugunsten des ukrainischen Volleyball-Verbandes, der wie die Athletinnen und Athleten unter dem andauernden Krieg in der Heimat leidet.