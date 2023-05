Volleyball-Bundesliga gibt neuen Spielmodus bekannt

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat den Spielmodus für die kommende Saison festgelegt. Während in der Bundesliga der Männer aufgrund der erhöhten Mannschaftszahl die Zwischenrunde wegfällt, werden die Frauen infolge der kleineren Ligastärke eine solche nach der Hauptrunde austragen. Anschließend werden die jeweils acht besten Mannschaften in den Play-offs um den Meistertitel kämpfen.

Die Männer starten am 28. Oktober durch vier Aufsteiger wieder mit zwölf Teams in die neue Spielzeit, dadurch fällt die Zwischenrunde im Vergleich zu den beiden Vorjahren weg. Bei den Frauen spielen ab dem 7. Oktober nur noch zehn Teams um den Titel. Ende Januar hatte NawaRo Straubing einen Insolvenzantrag gestellt, Schwarz-Weiß Erfurt zog sich in die 2. Bundesliga Frauen Pro zurück.