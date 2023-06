Sie ist das nächste Kronjuwel einer deutschen Sport-Dynastie

Kaum war Leana Grozer aus der Halle zurück, griff sie zum Telefon. „Als wir im Hotel angekommen sind, habe ich sofort meine Familie angerufen“, sagte die 16-Jährige nach ihrem Debüt in der Volleyball-Nationalmannschaft. „Superstolz“ seien alle gewesen, so wie sie selbst, natürlich auch der berühmte Vater.

Leana ist die Tochter von Georg Grozer (38), dem fünfmaligen deutschen Volleyballspieler des Jahres - und die Enkelin des legendären „Hammer-Schorsch“ Georg Grozer senior (58). Nun ist die dritte Generation der deutschen Dynastie mit ungarischen Wurzeln an der Reihe.

Elf Jahre sind vergangen, in Suwon/Südkorea stand die Außenangreiferin gegen die Dominikanische Republik (3:1) erstmals als A-Nationalspielerin auf dem Feld - und schnappte sich damit den inoffiziellen Titel der jüngsten Spielerin in der VNL 2023. „Ich war natürlich sehr aufgeregt“ , sagte Grozer danach dem SID , „es ist eine Riesenehre, dabei zu sein. Ich fühle mich superwohl hier.“

Debüt mit 16: Volleyballerin will mehr

Leana Grozer überzeugt im Nachwuchsbereich

Zwei weitere Partien stehen an, dann geht es zurück zu den Juniorinnen. „Nach der VNL-Woche ist die U17-WM im Fokus“, so Grozer. Aber sie werde sich weiter „bemühen, in der Zukunft bei der A-Natio dabei zu sein“.