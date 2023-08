92.003 Fans: Weltrekordkulisse beim Frauen-Volleyball

Bei der Partie zwischen den Huskers und Omaha (25:14, 25:14, 25:13) in der NCAA-College-Meisterschaft der Frauen wurde am Mittwoch der bisherige Rekord gebrochen, der im April 2022 beim Champions-League-Spiel im Fußball zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg aufgestellt worden war (91.648 Fans).

90.185 Fans hatten am 10. Juli 1999 das Finale der Fußball-WM zwischen den USA und China im Rose Bowl Stadium in Pasadena/Kalifornien gesehen. Zudem war es die höchste Besucherzahl in der 100-jährigen Geschichte des Memorial Stadiums in Lincoln/Nebraska, in dem normalerweise Football-Spiele ausgetragen werden.