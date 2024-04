Titel-Hattrick für Stuttgarts Volleyballerinnen

Stuttgart weiter das Maß der Dinge

Stuttgart gelang das Meisterstück durch den ersten Auswärtssieg eines Finalisten in der Best-of-five-Serie. In allen vier vorangegangenen Endspielen hatten sich jeweils die Gastgeberinnen durchsetzen können. Dadurch war Stuttgart in der Finalserie zweimal in Rückstand geraten. Auf dem Weg zum erneuten Titelgewinn hatte der MTV dabei am vergangenen Mittwoch im vierten Finalduell erst noch Schwerins ersten Matchball zur Meisterschaft abwehren müssen.