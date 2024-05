Nations League: DVV-Frauen unterliegen auch Japan

Zum Abschluss in der Türkei trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Waibl am Sonntag (13.00 Uhr MESZ) auf die Niederlande. Zuvor hatten die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes ihr Auftaktspiel gegen Frankreich 3:0 gewonnen.

Die Vergabe der Tickets zu den Sommerspielen in Paris erfolgt anhand der Weltrangliste nach Ende der Vorrunde (16. Juni), in deren weiterem Verlauf Waibls Mannschaft außerdem noch in Arlington/USA und in Hongkong antritt.