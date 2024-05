Nations League: DVV-Frauen verlieren auch gegen Niederlande

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat den ersten Teil ihrer Olympia-Mission mit einem weiteren Rückschlag abgeschlossen. Das DVV-Team verlor sein viertes Spiel in der Nations League (VNL) in Antalya gegen die Niederlande mit 1:3 (21:25, 25:21, 23:25, 20:25) und beendet den ersten Länderspielblock mit einer Bilanz von nur einem Sieg und drei Niederlagen. Die Hoffnungen auf ein Paris-Ticket erhielten damit einen Dämpfer.

Die Spiele in der Türkei waren der erste von drei Abschnitten der Nations-League-Gruppenphase. Als nächstes stehen noch Stationen in Arlington/USA und Hongkong an. Am Ende der Gruppenphase (16. Juni) muss Deutschland unter den besten zehn Teams der Weltrangliste stehen, um sich eines der letzten fünf Tickets für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) zu sichern. Vor dem Länderspielblock war Deutschland Zwölfter, die Niederlande standen auf Platz elf.