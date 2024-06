Ex-Bundesliga-Volleyballerin stirbt im Alter von 32 Jahren

Die ehemalige Bundesliga-Volleyballerin Janisa Johnson ist mit gerade einmal 32 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht veröffentlichten Angehörige am Montag auf ihrem Instagram-Account. „In liebevoller Erinnerung an Janisa. Wir werden dein wunderschönes Lächeln nie vergessen. Möge dein letzter Sprung dein höchster sein. Ruhe in Frieden“, wurde geschrieben.