Nations League: Volleyballerinnen kassieren zweite Niederlage

SID 07.06.2026 • 07:40 Uhr Die DVV-Auswahl verliert gegen Japan klar mit 0:3. Nach dem Auftaktsieg gegen Kanada gerät die Bilanz in Québec ins Negative.

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League (VNL) ihre zweite Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag in Québec den Japanerinnen mit 0:3 (20:25, 15:25, 24:26), dem Auftaktsieg gegen Kanada (3:1) folgten Pleiten gegen die Ukraine (2:3) und jetzt Japan.

Beste Scorerin auf deutscher Seite war Kapitänin Camilla Weitzel mit elf Punkten. Youngster Leana Grozer, die in den ersten beiden Spielen herausgeragt hatte, kam diesmal auf vier Zähler.

Zum Abschluss des ersten VNL-Stopps in Kanada geht es für das deutsche Team am heutigen Sonntag noch gegen die USA (20.30 Uhr MESZ). Im vergangenen Jahr war die DVV-Auswahl bis ins Viertelfinale gekommen, dort aber an Brasilien gescheitert.

Final Eight das große Ziel