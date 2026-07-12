Die deutschen Volleyballerinnen haben sich mit einem souveränen Sieg aus der Nations League verabschiedet.
Erfolgserlebnis für Deutschland
Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann im serbischen Belgrad sein Abschlussspiel nach einer starken Mannschaftsleistung 3:0 (25:20, 25:20, 25:15) gegen den Tabellenletzten Bulgarien.
Damit beendet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die Nationenliga mit einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen.
Nations League: Deutschland verpasst Finals
Die Finalrunde, die nur die besten acht der insgesamt 18 Mannschaften bestreiten dürfen, verpasste das DVV-Aufgebot deutlich. Bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Ligaphase hatte das Aus für das Final Eight, für die sich die Mannschaft im Vorjahr noch qualifiziert hatte, festgestanden.
Aus der Nations League kann sich die Mannschaft nach dem überzeugenden Auftritt am Sonntag gegen Bulgarien trotzdem mit einem guten Gefühl verabschieden – auch dank der starken Diagonalangreiferin Lena Kindermann, mit 18 Punkten beste Scorerin.
Es gilt, den Blick nach vorne zu richten: Der Saisonhöhepunkt folgt noch im Spätsommer. Vom 21. August bis 6. September findet in der Türkei, Tschechien, Aserbaidschan und Schweden die EM statt.