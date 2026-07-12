Erfolgserlebnis für Deutschland

SID 12.07.2026 • 18:02 Uhr Gegen den Tabellenletzten zeigt die deutsche Auswahl einen hochsouveränen Auftritt.

Die deutschen Volleyballerinnen haben sich mit einem souveränen Sieg aus der Nations League verabschiedet.

Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann im serbischen Belgrad sein Abschlussspiel nach einer starken Mannschaftsleistung 3:0 (25:20, 25:20, 25:15) gegen den Tabellenletzten Bulgarien.

Damit beendet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die Nationenliga mit einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen.

Nations League: Deutschland verpasst Finals

Die Finalrunde, die nur die besten acht der insgesamt 18 Mannschaften bestreiten dürfen, verpasste das DVV-Aufgebot deutlich. Bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Ligaphase hatte das Aus für das Final Eight, für die sich die Mannschaft im Vorjahr noch qualifiziert hatte, festgestanden.

Aus der Nations League kann sich die Mannschaft nach dem überzeugenden Auftritt am Sonntag gegen Bulgarien trotzdem mit einem guten Gefühl verabschieden – auch dank der starken Diagonalangreiferin Lena Kindermann, mit 18 Punkten beste Scorerin.