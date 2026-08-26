Volleyball-EM der Frauen heute live: Deutschland - Türkei im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.08.2026 • 15:00 Uhr Nach den ersten beiden Siegen bei der Volleyball-EM treffen die deutschen Frauen im vierten Spiel am Mittwoch auf Gastgeber und Titelverteidiger Türkei. SPORT1 verrät Ihnen, wie Sie das Match verfolgen können.

Für die deutschen Volleyballerinnen steht am Mittwoch das nächste Vorrundenspiel bei der Europameisterschaft an. Um 18 Uhr trifft das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli auf den Gastgeber und Titelverteidiger Türkei.

In den vergangenen beiden Partien feierte die deutsche Auswahl zwei Siege: Zunächst gab es ein 3:1 gegen Lettland, dann ein 3:0 gegen Ungarn. Zum Auftakt hatte es noch eine 0:3-Niederlage gegen Slowenien gegeben.

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Die Ausgangslage ist vielversprechend. Mit sechs Punkten ist dem Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) der Einzug in die Runde der letzten 16 kaum noch zu nehmen. Die vier besten Mannschaften jeder Sechsergruppe erreichen das Achtelfinale, bei zwei verbleibenden Spielen stehen Ungarn und Lettland ohne Punkte da.

Am Mittwoch ist die deutsche Mannschaft gegen Gastgeber und Titelverteidiger Türkei dann vor mehr als 10.000 Zuschauern gefordert. „Wir freuen uns riesig darauf, vor den türkischen Fans zu spielen, und werden um jeden Ball kämpfen“, sagte Anastasia Cekulaev. Am Donnerstag wartet zum Abschluss der Vorrunde mit Polen die Nummer fünf der Welt.