VBL: Wiesbaden mit wichtigem Erfolg im Abstiegskampf

Es war ein hartes Stück Arbeit für den VC Wiesbaden. In der Volleyball-Bundesliga der Frauen setzten sich die Hessinnen dank einer guten Leistung mit 3:1 (17:25, 25:18, 25:20, 33:31) gegen den USC Münster durch und verschaffen sich im Abstiegskampf etwas Luft.

Durch den zweiten Sieg in Folge rücken sie vorübergehend auf Platz sieben vor und haben bereits acht Punkte Vorsprung auf Münster, die als Neunter weiter im Tabellenkeller stecken.

Wiesbaden-Trainer Benedikt Frank lobte seine Mannschaft im Anschluss vor allem für den starken Kampf. „Der absolute Schlüssel zum Erfolg war unser Aufschlag“, erklärte er am SPORT1 -Mikrofon.

Wiesbaden siegt mit achtem Matchball

Zum Auftakt waren die Gäste jedoch deutlich besser in der Partie. Die Westfälinnen drückten mächtig aufs Tempo und führte beim 15:7 erstmals mit acht Punkten. Diesen Vorsprung gab die Mannschaft nicht mehr her und sicherte sich so Durchgang eins.