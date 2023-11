Volleyball: Spitzenreiter SSC Palmberg Schwerin siegt deutlich

Was für ein starker Auftritt von SSC Palmberg Schwerin in der Volleyball-Bundesliga der Frauen! Der Tabellenführer siegt bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:0(25:22, 25:16, 25:14).

Gerade in den Sätzen zwei und drei ließ der SSC trotz großer Personalsorgen den Gastgeberinnen nicht den Hauch einer Chance und feierte so den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Im ersten Satz hielten die Roten Raben gegen den Favoriten lange mit, doch in der entscheidenden Phase des Satzes stand dann der Block der Schwerinerinnen besser und auch die Offensive agiert zwingender. So sicherte sich der SSC den ersten Satz verdient mit 25:22.

„Der erste Satz war super wichtig für uns, auch um selber Selbstvertrauen zu bekommen, weil man mit so einem ausgedünnten Kader natürlich nicht voller Selbstvertrauen in so ein Spiel geht. Das war dann so ein bisschen der Schlüssel für ein erfolgreiches Spiel“, erklärte Schwerins Pia Kästner nach dem Spiel am SPORT1-Mikrofon.