Schulter-OP: Saisonaus für Münster-Kapitänin Korevaar

Der USC Münster muss im Saisonfinale der Volleyball-Bundesliga auf seine Kapitänin Demi Korevaar verzichten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterzog sich die 23-Jährige bereits am Dienstag einer Operation an der Schulter und fällt nun mehrere Monate aus. Der Eingriff sei gut verlaufen. "Für ihre weitere Karriere war es wichtig, das jetzt zu machen", sagte der Sportliche Leiter Ralph Bergmann.