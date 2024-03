VBL: Stuttgart-Kapitänin Segura kündigt Karriereende an

Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart braucht in der kommenden Saison eine neue Kapitänin. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, beendet Maria Segura Palleres zum Saisonende ihre aktive Karriere. „Diese vier Saisons in Stuttgart waren die besten meiner sportlichen Laufbahn“, sagte Segura: „Danke für alles Stuttgart. Du wirst für immer in meinem Herzen sein.“ Zuvor soll jedoch noch ein weiterer Meistertitel folgen.