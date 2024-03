Volleyball: Thriller! Schwerin gewinnt Top-Spiel

Es war ein echter Krimi zwischen dem SSC Palmberg Schwerin und die Allianz MTV Stuttgart in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga der Frauen .

Vor vollen Rängen in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns schenkten sich beide Teams nichts und konnten sich kaum mal absetzen. Dabei waren die Gastgeberinnen in der Crunchtime zunächst abgezockter und konnten sich so die ersten zwei Durchgänge sichern.