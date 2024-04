Berühmte deutsche Sport-Dynastie: Frühe Krönung für Legendentochter?

Ein Leben ohne Volleyball? Für Leana Grozer undenkbar. Schon als kleines Kind beobachtete sie, wie Papa Georg Grozer die Bälle über das Netz schmetterte. „Seit ich ein Baby war, bin ich mit ihm in der Halle, ich bin mit dem Sport einfach groß geworden“, erzählt sie im Gespräch mit dem SID . Nun will die Tochter des Ausnahmespielers selbst durchstarten.

Mit nur 16 Jahren schlägt Grozer seit dieser Saison in der Bundesliga beim Titelkandidaten SSC Palmberg Schwerin auf, der ab Samstag gegen Allianz MTV Stuttgart (ab 17 Uhr LIVE im TV & STREAM) in die Finalspiele um die deutsche Meisterschaft startet. Grozer muss dann jedoch erstmal aus der Ferne die Daumen drücken.

Ab Freitag spielt die Außenangreiferin mit der U18-Nationalmannschaft um die EM-Qualifikation, 40 Minuten bevor am Samstag in Schwerin die erste Partie der best-of-five-Serie angepfiffen wird, geht es für die DVV-Juniorinnen gegen Estland. „Ich hoffe einfach, dass es ein schnelles 3:0 wird, und dann kann ich das Spiel auch schauen“, sagt Grozer und lacht.

Volleyball: Grozer hofft auf Final-Einsatz

Am Montag geht es zurück nach Deutschland, dann kann sie auch wieder persönlich dabei sein. „Ich hoffe natürlich, auch zum Einsatz zu kommen, aber am Ende ist wichtig, was für das Team am besten ist“, sagt Grozer. Erst im Sommer wechselte sie von Stuttgart nach Schwerin, erhält dort bereits Spielzeit und wurde im Dezember sogar zur MVP der Partie gegen Aachen gekürt.