Nach Bundesliga-Rückzug: Vilsbiburg in 2. Bundesliga Pro

Die Roten Raben Vilsbiburg werden nach ihrem Rückzug aus der Volleyball Bundesliga (VBL) zukünftig in der 2. Bundesliga Pro antreten. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. In der vergangenen Woche hatten die Bayern mitgeteilt, dass sie für die Saison 2024/25 keinen Lizenzantrag in der obersten Spielklasse beantragen werden.