Volleyball-Bundesliga der Frauen: Schwerin legt gegen Titelverteidiger vor

Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski besiegte den Titelverteidiger in einem umkämpften Spiel mit 3:2 (25:27, 25:20, 25:12, 15:25, 15:9). Am Mittwoch (ab 19.00 Uhr LIVE bei SPORT1 Extra) steigt das zweite Duell in Stuttgart. Drei Siege sind für den Titel die Voraussetzung.