Volleyball: Meister Stuttgart erzwingt Showdown

Die Volleyballerinnen von Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart haben im Kampf um die deutsche Meisterschaft einen Showdown erzwungen. Der dreimalige Meister bezwang den Hauptrundensieger SSC Palmberg Schwerin in eigener Halle souverän mit 3:0 (26:24, 25:19, 25:20) und glich in der Finalserie zum 2:2 aus .

Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt somit am Sonntag ab 17.00 Uhr (LIVE auf SPORT1 ) im entscheidenden fünften Spiel in Schwerin.

Rekordmeister Schwerin kann am Sonntag in eigener Halle den 13. Titel der Vereinsgeschichte holen - und den ersten seit 2018. Für Stuttgart wäre es die dritte Meisterschaft in Folge und die vierte insgesamt.