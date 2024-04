Volleyball: Stuttgart gleicht Finalserie gegen Schwerin aus

Die Volleyballerinnen des MTV Allianz Stuttgart haben im umkämpften Finale um die deutsche Meisterschaft zurückgeschlagen. Der Titelverteidiger gewann sein Heimspiel gegen den Hauptrundensieger SSC Palmberg Schwerin am Mittwoch mit 3:2 (25:14, 25:21, 24:26, 22:25, 15:12) und sorgte in der Serie damit für das 1:1. Am Samstag (17.10 Uhr/Sport1 und Dyn) geht es in Schwerin weiter, gespielt wird im Best-of-five-Modus.