Stuttgart verliert Meister-Managerin: "Ein herber Verlust"

Frauen-Volleyballmeister Allianz MTV Stuttgart und Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie der Verein am Sonntag bekanntgab, wird die 37-Jährige ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern und Stuttgart zum 30. Juni 2025 verlassen.

„Zweifelsfrei ist der Weggang von Kim für Allianz MTV Stuttgart ein herber Verlust. Ich danke ihr persönlich sehr für die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, die mit zahlreichen Titeln geendet hat“, sagte Geschäftsführer Aurel Irion.

Oszvald-Renkema will sich „persönlich weiterentwickeln“

Nachdem Oszvald-Renkema ihre sportliche Laufbahn beim MTV beendet hatte, war ihr 2016 die Möglichkeit eröffnet worden, als Sportdirektorin in das Management zu wechseln. In ihrer Zeit konnte der Verein mehrere Meisterschaften, Pokal- und Supercupsiege an den Neckar holen.