Neue Mittelblockerin für den Dresdner SC

Volleyball -Pokalsieger Dresdner SC hat die kanadische Mittelblockerin Amanda Siksna verpflichtet. Die 22-Jährige wechselt von der Queen’s University in Ontario in die Bundesliga und bestreitet beim Vizemeister ihre erste Saison im Profibereich.

Siksna zählte in der Saison 2023/24 zu den herausragenden Spielerinnen der Ontario University Athletics (OUA). Mit 140 Blocks führte sie die entsprechende Statistik an und wurde als OUA All-Star ausgezeichnet. Zudem erhielt sie mehrfach die Ehrung als Student-Athlete of the Week.